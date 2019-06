Serravalle Retail Park, a fuoco una siepe del parcheggio

SERRAVALLE SCRIVIA – Un incendio per fortuna senza conseguenze quello che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 giugno, nel parcheggio del Retail Park di Serravalle Scrivia. Verso le 19.20 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per l’incendio di una siepe e di alcune sterpaglie e hanno lavorato per circa mezz’ora. Le fiamme hanno divorato una cinquantina di metri di siepe, ma non ci sono stati altri danni a cose o persone.