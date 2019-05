Svolta all’Ostello: ora finalmente c’è un gestore

L’Ostello del Geirino sarà gestito per i prossimi sei anni dalla Società Servizi Sportivi: da parecchio tempo ormai la struttura non aveva più un gestore, dopo che quello che l’aveva in carica aveva riconsegnato le chiavi al Comune. Era stato fatto un primo bando, che era andato deserto; quindi c’era stato l’affido temporaneo, la scorsa estate, alla Servizi Sportivi perché assicurasse la possibilità di disporre di questa realtà turistico-recettiva.

All’inizio di quest’anno un secondo bando aveva cercato offerte: ne è arrivata una sola, quella appunto della società che ha in carico il Geirino, cui è stato adesso ufficialmente assegnato il compito di curare la conduzione dell’Hostellerie a tempo pieno, valorizzandola e utilizzandola nel corso di tutto l’anno, con l’impegno di un canone annuo che è stato pattuito in 16.005 euro.