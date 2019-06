Sulla Ovada-Novi sempre multato ai 77 km/orari

Pioggia di multe sull’Ovadese per eccesso di velocità: da alcuni mesi sono parecchi i cittadini del territorio che si vedono arrivare sanzioni salate per aver superato i limiti fissati, molto spesso per pochissimi chilometri. Ricevere bollettini che ti costringono a tirare fuori soldi imprevisti, è sempre sgradito per chiunque, ma lo è molto di più quando sorge qualche dubbio in proposito.

È questo il caso di un abitante di Rocca Grimalda, Gianni Perfumo, che ha ricevuto ben tre multe nelle ultime due settimane: si trattava sempre di sanzioni per eccesso di velocità per aver superato di due chilometri il limite dei settanta (ovviamente detratti i cinque di tolleranza): al normale disappunto per dover sborsare una cifra consistente, si è aggiunta una grossa perplessità.