Camagna, il nuovo consiglio è al lavoro

CAMAGNA - La nuova squadra eletta a Camagna è ormai al lavoro a pieno ritmo.

Nel primo consiglio comunale della consigliatura il sindaco Claudio Scagliotti ha presentato i nuovi componenti della squadra, il vice Luca Beccaria e l’assessore Francesca Grassi.

E nell’illustrazione del programma di mandato è stato evidenziato come i punti più importanti sono, la riorganizzazione degli uffici e la revisione degli atti comunali per il loro aggiornamento.

Commenta il vicesindaco Luca Beccaria: “La parte più corposa ha riguarda, senza dubbio, il tema della riorganizzazione degli uffici, in cui il Consiglio ha esercitato al meglio le sue prerogative e ha dettato una serie di criteri generali, cui la Giunta dovrà uniformarsi. L'obiettivo ultimo dell'Amministrazione è di insistere, sempre più, nelle opportunità attualmente offerte dall'associazionismo, in particolare all'interno dell'Unione Terre di vigneti e Pietra da cantoni, per operare risparmi di spesa a carico dei cittadini di Camagna”.