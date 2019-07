Perché le altalene in viale Oliva non sono a posto ?

Doppia interrogazione del gruppo consigliare della Lega a Palazzo Pellizzari.

Maurizio Oddone e Paolo Patrucco tornano su un argomento già affrontato in passato in altre interrogazioni: la possibilità per i diversamente abili di utilizzare le altalene che sono, al momento, ancora non fruibili e la non completa recinzione dell’area giochi verso l’esterno, con tutte le complicanze di sicurezza.

In un secondo intervento, invece, il gruppo della Lega chiede al sindaco Gianluca Barbero ed al vice sindaco ed assessore alla cultura Costanza Zavanone che fine abbia fatto il progetto a suo tempo annunciato di porre macchinari orafi all’aperto, ad esempio, nelle rotonde, per un Museo diffuso dell’arte orafa.