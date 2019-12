Mobilità, turismo e assunzioni nel futuro della città

ALESSANDRIA - Il Pums - Piano urbano della mobilità sostenibile è stato presentato in Commissione. Ma senza entrare nel merito delle osservazioni che sono pervenute dai cittadini, dal mondo del commercio e dalle associazioni ambientaliste.

«Perché sono state valutate a livello tecnico, ma devono essere esaminate e approvate dalla giunta prima di portarle all’attenzione del Consiglio, l’iter che precede l’approvazione del Piano» ha spiegato il vicesindaco Davide Buzzi Langhi, che ha comunque parlato di «incontri e dialogo costruttivo soprattutto con i commercianti».

Ma è un piano che «guarda solo al centro città. E il Cristo, dimenticato?», critica il capogruppo di maggioranza Giuseppe Bianchini (SiAmo Alessandria), che solleva problematiche su via Nenni e anche il «guaio irrisolto dell’incrocio semaforico tra corso Acqui, via Casalcermelli e via Casalbagliano».