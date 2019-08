Aperto per cultura news, la terza puntata

Ecco la terza puntata di Aperto per Cultura News, la striscia di informazione ufficiale con notizie, curiosità ed approfondimenti sull’evento che si svolgerà ad Alessandria venerdì 6 settembre.



Parliamo, insieme al Sindaco di Siracusa, del viaggio lungo 1.500 chilometri di Aperto per Cultura in Sicilia, delle numerose eccellenze gastronomiche che fanno squadra, della partecipazione del "Concorso Internazionale di Chitarra Classica Pittaluga", della new entry Alessandria Film Festival e dello spettacolo della "Compagnia Teatrale Gli Illegali”.

