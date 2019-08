Aperto per Cultura News, l'undicesima puntata

Aperto per Cultura News, torna la trasmissione ufficiale di Aperto per Cultura, che ci racconta notizie ed approfondimenti della manifestazione che si svolgerà venerdì 6 settembre ad Alessandria.

Nella undicesima puntata parliamo con il presidente Paolo Coscia della collaborazione con la Camera di Commercio, della nuova sinergia con Audi Zentrum Alessandria e lo spettacolo “Il Viaggio” degli allestimenti artistici e fotografici di via Milano curati da Maison Pepita, dello spettacolo “Incidenti di Cultura” in via Vochieri con Officine Gorilla e di enogastronomia con Gelateria Soban, Vineria Mezzolitro e Bugianent.