Nuova Arena Fisioanalysis Mædica: recupero agonistico garantito

ALESSANDRIA - Una struttura all'avanguardia, specializzata nelle cure fisioterapiche e nelle terapie ortopediche, con particolare riferimento alle patologie correlate allo sport e all'esercizio fisico. Fisioanalysis Mædica è il centro riabilitativo professionale diretto dal dottor Luigi Di Filippo, attivo dal 2015 in via Piave ad Alessandria: visite medico-sportive agonistiche e non agonistiche con test da sforzo, visite ortopediche e cardiologiche, ecografie muscolo-scheletriche e consulenza psicologica, fisioterapia, osteopatia e moderne tecniche riabilitative. Una vasta gamma di servizi ai quali va ad aggiungersi la nuova 'Arena – Return to sport', una vera e propria area di analisi e riatletizzazione di 160 mq in 'open space', dotata di un manto in erba sintetica di ultima generazione e di una pavimentazione multisport indoor, identica a quella utilizzata nella pallavolo, nel basket e nel tennis.

'Ritorno allo sport'

«L'Arena 'Return to sport' – spiega il dottor Di Filippo - è il luogo ideale per ottimizzare il recupero psicofisico dell'atleta ad ogni livello, per ritrovare e ridefinire nuovi pattern di movimento altamente performanti e specifici, curando gli aspetti legati alla biomeccanica e al controllo neuromotorio al fine di superare la paura di un nuovo infortunio». Le apparecchiature utilizzate dall'equipe di Fisioanalysis Mædica consentono il monitoraggio approfondito della performance dell'atleta: un tapis roulant collegato a due telecamere per studiare le fasi della corsa e modificare stile e postura a beneficio della prestazione; sensori luminosi a led per verificare i tempi di reazione e migliorare i riflessi; la piattaforma Vertimax, dotata di resistenze elastiche modulabili sia in carico verticale che orizzontale, occhiali stroboscopici per analizzare le alterazioni del campo visivo durante lo sforzo fisico. Questa è solo una parte della tecnologia al servizio del team di medici e fisioterapisti di Fisioanalysis Mædica, che fa di questa realtà un'eccellenza unica in tutta la provincia. «Chiudere il cerchio del percorso di recupero – aggiunge Di Filippo - e riconsegnare lo sportivo alle proprie attività abituali è da sempre uno dei momenti più critici della riabilitazione. Lo scopo dell'Arena è soddisfare queste necessità».

L'Arena 'Return to sport', testata in assoluta anteprima dal tennista Stefano Travaglia, numero 86 del ranking mondiale, sarà ufficialmente inaugurata sabato 15 (via Piave 87/e) in un 'open day' ricco di appuntamenti e sorprese, aperto a tutta la cittadinanza: ospite d'eccezione il conduttore radio-televisivo Alessandro Cattelan.