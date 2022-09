Expo 2022: la Valle Stura si mette in mostra

ROSSIGLIONE - La forza di ripartire dopo due anni di pausa forzata. L'orgoglio di riaffermare l'identità di un'intera valle. Torna per due fine settimana consecutivi l'Expo della Valle Stura, la mostra mercato di prodotti agricoli e artigianato che abbraccia, attraverso 50 espositori distribuiti tra spazi coperti e all'aperto, l'intera economia dell'entroterra ligure genovese e dell’alessandrino. «Volevamo fortemente riallacciare il discorso interrotto per il Covid-19 – spiega Franco Parodi, presidente della Pro Loco di Rossiglione – Era giusto farlo per le tante realtà produttive affezionate che ci hanno dato una mano a riproporre la manifestazione e per una ripartenza ancora più importante in questo momento».

Un tuffo nel passato

Rispetto alla collocazione tradizionale della manifestazione, l'evento è slittato di una settimana per le esigenze delle elezioni. Si parte sabato 1 e domenica 2 ottobre con il programma genericamente allestito per la seconda settimana. Ed allora il piatto forte sarà, nel pomeriggio della domenica dalle 14.00, la 43° edizione della Sagra della Castagna. I tipici frutti dell'autunno saranno cotti dai valoi nei loro costumi tipici e con gli scenografici padelloni sul fuoco. Un vero tuffo nel passato con i figuranti e il treno storico con il quale sarà possibile percorrere la tratta Genova Brignole (partenza alle 9.30) – Rossiglione (arrivo alle 11.20): il consiglio è quello di prenotare per tempo il biglietto a tariffazione speciale tramite i canali Trenitalia. Nel pomeriggio tappa a Ovada con partenza alle 15.32 e ritorno a Rossiglione dieci minuti dopo.

«Siamo particolarmente felici – prosegue Parodi – dell'elenco dei partecipanti. Rappresentano le produzioni tipiche del territorio: il formaggio, specie quello dei nostri allevatori rossiglionesi primi per produzione di latte a livello regionale, i salumi, i vini del vicino Monferrato, il miele e le conserve. E poi la filigrana in arrivo da Campo Ligure».

Divertimento e musica

La manifestazione si aprirà ufficialmente alle 12 di sabato 1 ottobre. Alle 14.00 partirà “SportinValle”, la presentazione delle attività delle associazioni sportive valligiane e le prove per i bambini e l’ormai classico appuntamento con Mastrodolcetto, laboratorio gratuito di cucina per bambini. Dalle 15.30 l'inaugurazione degli affreschi restaurati nella cappella del Ponte Vecchio. Dalle 19.00 l'apertura del ristorante con i piatti tipici della zona. Tante iniziative collaterali anche per il giorno successivo, quello della grande castagnata. Dalle 10.00 l'esposizione di mezzi d’epoca da parte di alcuni collezionisti locale e l’esposizione delle Lambrette a cura del Lambretta Club Liguria. Nel pomeriggio tanti giochi, ballo e musica per tutte le età. Nel fine settimana tra 8 e 9 settembre la seconda parte della manifestazione dedicata interamente al mondo agricolo.