Tagliolo torna in TV per la semifinale di ''Mezzogiorno in Famiglia''

Torna nel fine settimana l'appuntamento con la squadra di Tagliolo Monferrato a Mezzogiorno in Famiglia, la popolare trasmissione televisiva in onda ogni sabato e domenica a partire dalle ore 11.00 su Raidue. Dopo il successo del team di Galatina nella semifinale dello scorso weekend contro Serrone, ora tocca agli alessandrini disputare la seconda semifinale contro i rivali di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Un eventuale successo permetterebbe ai ragazzi in maglia gialla di qualificarsi per la finale del prossimo due giugno, quando la produzione del programma consegnerà uno scuolabus al team vincitore de “La gara dei Comuni”. Insomma, per Umberto Alloisio, Marco Anta, Nicolò Benzi, Lisa Bruzzone, Riccardo Cenonfolo, Erika Minetto, Monica Oliveri, Elisa Ravera, Andrea Tosti, Carlotta Lantero (cantante) e per i ballerini Elisa Agosto e Jacopo Filippini si preannuncia un'altra bella sfida dopo il successo ottenuto ai quarti di finale contro i potentini di Acerenza.

Come da tradizione i protagonisti citati raggiungeranno – grazie al supporto di sponsor locali e privati cittadini – gli studi romani di via Teulada per giochi, quiz e prove di abilità insieme alla madrina Elena Ballerini, mentre nel ricetto del maniero di proprietà della famiglia Pinelli Gentile è attesa l'inviata Eleonora Cortini, che porterà i telespettatori alla scoperta delle eccellenze del territorio. Dall'artigianato alla tavola imbandita con agnolotti deco e Ovada docg, mentre il pubblico da casa avrà modo di supportare l'avventura televisiva dei tagliolesi attraverso il televoto.