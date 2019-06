Carmen Acunto parla della sua ultima impresa al Sacro Cuore di Casale

Carmen Acunto, atleta paralimpica detentrice di più record (getto del peso, lancio del giavellotto, lando del disco) ha recentemente compiuto un’impresa veramente notevole, tutta a forza di braccia, è il caso di dirlo. Con una speciale handbike ha percorso 150 chilometri, sfidando la pioggia, le salite, il terreno, per arrivare a Santiago de Compostela, località della Galizia meta del medievale ‘cammino della conchiglia’ che porta ogni anno pellegrini da tutto il mondo. La bici ha potuto avanzare grazie alla forza delle braccia dell’atleta monferrina. Di questa esperienza parlerà con i ragazzi del Sacro Cuore International School di Casale Monferrato, viale Ottavio Marchino 131, mercoledì 5 giugno a partire dalle ore 10.30. La scelta non è casuale perchè qui è stato particolarmente sottolineato nell’arco dell’anno scolastico il tema ‘Sport è inclusione’,anche mediante l’organizzazione di un convegno e con il coinvolgimento di atleti, società e figure del territorio che ogni giorno mettono in pratica il superamento delle barriere fisiche e morali attraverso l’attività sportiva. Interverranno anche i componenti del team che l’ha accompagnata ad Atene 2004 – Marco Di Cori, Enrico Zacco e Fabrizio Cia – e sarà allestita una mostra di mmagini significative del ‘Viaggio di Carmen’

Massimo Iaretti