Soms, c'è la sede: "Ora al via i lavori e poi nuove attività"

NOVI LIGURE – Da oggi la Soms di Novi Ligure ha una sede: all’associazione fondata a giugno di quattro anni fa il Comune ha concesso l’uso dei locali di via Cavanna 12, adibiti anche a Centro anziani. «I primi ad averci accolto con grande disponibilità sono stati proprio gli utenti del Centro Anziani comunale, da oggi soci Soms, che qui continueranno le loro attività quotidiane (attualmente con l’orario 15-19 dei giorni feriali) che speriamo di rendere ancora più coinvolgenti col nostro lavoro», spiegano i referenti dell’associazione.

Nelle prossime settimane i volontari della Società di mutuo soccorso saranno impegnati nei lavori di manutenzione ordinaria e in piccole migliorie per rendere la sede più funzionale. Il tempo stringe: la prima iniziativa è in programma già sabato 15 giugno. «Sarà una semplice passeggiata di poche centinaia di metri che attraverserà il centro storico di Novi con le sue bellezze e le vie che conducono alla Soms, che potrà così mostrarsi e cominciare a essere aperta e ospitale». Tra le altre iniziative, la quarta edizione del Premio Buarné (21 luglio), l’avvio di un gruppo di acquisto solidale (settembre) e due pranzi sociali (a ottobre e a novembre con la bagna cauda).

Dai volontari della Soms è arrivato un grazie particolare alla vicesindaco Felicia Broda, «che ha esperienza diretta in tema di società di mutuo soccorso e ha compreso il nostro progetto fino a farlo condividere dall’intera giunta e dal personale degli uffici comunali che lo hanno reso possibile».