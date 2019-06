Bookasalecrossing: sabato al Castello

Il Bookasalecrossing cambia eccezionalmente sede e va al Castello di Casale! Per l'estate l’evento viene proposto in un luogo un po' meno conosciuto e frequentato rispetto alla sua sede abituale, piazza Mazzini. Sabato 22 giugno dalle 10 alle 18 sugli spalti del Castello del Monferrato si celebreranno i 10 anni della Biblioteca Ragazzi.

Alle bambine e ai bambini sarà offerto un piccolo omaggio che ricorda proprio l'anniversario della "loro" Biblioteca. Il momento più importante sarà al termine della kermesse, con un appuntamento riservato alla graphic novel.

Alle 17.30 verrà presentata la storia a fumetti di uno dei grandi casalesi dell'Ottocento (e di sempre), Giuseppe Antonio Ottavi, il fondatore della moderna agricoltura italiana. La graphic novel è stata realizzata, su iniziativa del "Comitato Casale Monferrato Capitale della DOC", dagli allievi del corso di grafica dell'Istituto "Leardi" guidati dal Professor Andrea Agliotti.

Chiuderà la presentazione l'anticipazione di un'altra iniziativa con il fumetto come protagonista. Dal prossimo settembre saranno disponibili dei roll-up a fumetto che illustrano, passo per passo, come funziona il Bookcrossing. Le tavole a colori sono realizzate da Roberta Caretti, che sta svolgendo il suo anno di Servizio Civile presso la Biblioteca.