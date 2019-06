I duemila sorrisi, patrimonio della città

In duemila (per la precisione 1980) nella Cittadella che diventa scrigno di sorrisi e di solidarietà. La nona edizione della cena - evento organizzata dall'associazione 'Un sorriso per loro' batte tutti i record e si conferma patrimonio di Alessandria, in cui gli alessandrini (e non solo loro) vogliono esserci. I volontari, quasi 200, sono di tutte le età, c'è anche chi arriva da Torino per esserci. Un esercito di magliette rosse, verdi, azzurre e viola, ognuno con compiti ben precisi. Una squadra in cui entrano, a sostegno dell'iniziativa, anche i club service, le istituzioni, il mondo del commercio e dell'associazionismo. Fra le novità, la lotteria: in tre sono tornati a casa felici, sulle due biciclette, una elettrica (offerte da Ottonelli e Morando) e sulla Hyundai i10 messa in palio da Roberto Siri della Resicar. Una festa di amicizia, di condivisione, di partecipazione, e Marcello Canestri, ideatore e regista, ringrazia tutti, in modo particolare Davide Valsecchi, "professionista e amico, al mio fianco da mesi"