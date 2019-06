Ennesimo problema: Acqui - Genova in tilt

Evidentemente non è periodo fortunato per chi viaggia in treno. Ci sarebbe un guasto alla linea all'altezza della stazione di Cremolino - Prasco alla base del nuovo imposto alla circolazione imposto in questi minuti sull'Acqui - Genova.

Secondo quanto riferito da alcuni pendolari un camion avrebbe buttato giù la linea elettrica con conseguente intervento dei Vigili del Fuoco chiusura anche per la strada. Al momento i treni da Genova terminano la loro corsa a Ovada, i treni da Acqui sono cancellati nel tratto fino a Ovada. Medesimo provvedimento è attualmente previsto fino ai collegamenti delle 17.13 da Brignole e delle 18.17 da Acqui. Nell’attesa, tra le stazioni di Acqui e Ovada i treni saranno sostituiti da autobus.