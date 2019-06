Il Rotary vara il banco farmaceutico

Oltre ai sei service portatati avanti nell'anno 2018/19, il Rotary Club di Tortona vara anche una forma di banco farmaceutico, finalizzato a evitare sprechi, procurare risparmio di risorse al servizio sanitario e sopratutto aiutare i bisognosi. Chi possiede farmaci sigillati non utilizzati potrà portarli presso le farmacie che aderiscono all'iniziativa, affinchè possano essere adeguatamente ridistribuiti. Il presidente di FederFarma Luca Zerba ha presentato così il nuovo progetto, che sarà attuato nei prossimi mesi non solo a Tortona ma a livello provinciale. L'operatività dell'anno lionistico è stata riepilogata in biblioteca giovedì scorso, negli interventi del presidente Enrico Pianetta e del segretario Alberto Meirana. I 6 service proposti per l’anno 2018/2019 sul territorio tortonese sono stati: nelle scuole, “screening della scoliosi”, “orientamento professionale”, “alternanza scuola lavoro”, “Stop bullying now” “Il Sentiero del Cuore”, “P.R.I.M.A i Giovani!”, oltre alla colletta alimentare.