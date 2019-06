Portare le cure di Senologia sul territorio

TORTONA - Le Stanze della Senologia sono un progetto avviato alla Breast unit di Tortona, diretta da Maria Grazia Pacquola, per andare oltre le sole cure mediche o prevenzione del tumore al seno.

Un’equipe di esperti di vari settori segue le pazienti per un’assistenza legata alle attività di tutti i giorni, con risposte anche di ordine pratico; il team comprende varie competenze, non solo di ambito medico, come psicologi o nutrizionisti, ma anche persone che si occupano dell’estetica o dello svolgimento delle normali attività personali, durante e dopo la malattia.

L’obiettivo della responsabile è ora portare questa assistenza, che si svolge anche in forma telematica con consulti on line, anche sul territorio limitrofo, nelle valli collinari e in Bassa Valle Scrivia.

Se ne è parlato a Brignano Frascata, in occasione della cerimonia del comitato “Ricordando Gabriele, Enrico e Marco” in cui sono state consegnati all'associazione Franca Cassola Pasquali 2.670 euro ricavati in occasione di iniziative sul territorio.

“Sarà un ulteriore potenziamento di tutti i servizi che già oggi stiamo offrendo con le stanze attualmente presenti in ospedale e per via telematica, realizzate anche grazie all'encomiabile impegno dell'associazione Franca Cassola Pasquali”, ha ribadito la dottoressa Pacquola.