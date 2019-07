Circa 20 segnalazioni: i primi dati dell’attività del vigile di frazione

TORTONA - Dopo meno di due settimane dall'attivazione del servizio, sono stati presentati alla giunta comunale i primi dati sul servizio del vigile di frazione.

In poco più di una settimana sono state raccolte già circa venti segnalazioni di vario genere, dal decoro urbano a disservizi.

La relazione è stata presentata in giunta dall'assessore alla Sicurezza Luigi Bonetti, che ha ricevuto i dati dal comandante di polizia municipale Orazio Di Stefano.

Questo il calendario: a Mombisaggio lunedì dalle 8.30 alle 10.30 in piazza; a Castellar Ponzano, lunedì dalle 11 alle 13, alle ex scuole; a Rivalta Scrivia, martedì dalle 8.30 alle 10.30, alla Pro loco; a Bettole, martedì dalle 11 alle 13, davanti alla chiesa; a Torre Garofoli, giovedì dalle 8.30 alle 10.30, davanti alla chiesa; a Passalacqua, giovedì dalle 14 alle 16, davanti alla chiesa; a Vho, venerdì dalle 14 alle 16, in piazza Corte del Castello.

