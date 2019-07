Il nuovo presidente del Rotary di Tortona è Renato Migliora

Passaggio di consegne per i ruoli direttivi del Rotary Club di Tortona. Giovedì, nella cornice di Villa Garibalda si è tenuta l'annuale conviviale per il passaggio di consegne della presidenza del Rotary Club Tortona e in questo contesto Enrico Pianetta ha passato il testimone a Renato Migliora.

Alla presenza di circa una ottantina di convenuti, tra cui il neo sindaco Federico Chiodi, il consigliere Marcella Graziano e il dirigente scolastico dell'IIS Marconi Guido Rosso si sono effettuate ben due passaggi di consegne: quello appunto del Rotary Club e l'avvicendamento tra presidente uscente e presidente incoming del Rotaract Club Tortona, dove Giovanni Bianchi ha concluso il suo incarico a favore di Luca Matteo Barberis.