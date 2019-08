Grillano in festa per la Madonna della Guardia

OVADA - Solenni festeggiamenti alla frazione Guardia di Grillano d’Ovada in occasione della festa dedicata alla Madonna. Si tratta dell’unica chiesa in Ovada e zona dedicata alla Guardia e da anni il comitato organizzatore si distingue per l’accoglienza e i momenti di preghiera e svago.

Stasera, lunedì 26 agosto alle 20.30, prende il via il triduo in preparazione con rosario e benedizione eucaristica. Il triduo proseguirà martedì e mercoledì, mentre giovedì 29 sante Messe alle ore 10.00 e 17.00 e alla sera alle ore 21.00 solenne processione con fiaccolata, la statua della Madonna portata a spalle e la presenza delle Confraternite.

Tra le manifestazioni collaterali martedì 27 alle ore 21.30 presso il Santuario recital dei giovani della borgata dal titolo: “La Guardia di Grillano da torre militare a Santuario” con testi di Elisabetta e Licia Sciutto; mercoledì 28 alle ore 15.30 caccia al tesoro per ragazzi.