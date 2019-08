Morta nella notte la prof. Campese

CASALE - E' morta nella notte Chiara Campese, 64 anni, moglie di Vittorio Giordano, presidente del Circolo di Legambiente di Casale. La Campese, ex professoressa, da tempo lottava con problemi di salute e, anche per questo, da qualche anno era in pensione. Negli scorsi tempi, all'aggravarsi delle sue condizioni, era stata ricoverata in ospedale.

Da qualche giorno era invece ospite di una struttura di assistenza.

Oltre al marito Vittorio, lascia le sorelle Lucia e Silvia. Il funerale avrà luogo venerdì alle 15,30 alla Chiesa dell'Addolorata, il rosario sarà il giorno prima, giovedì, alle 20,30, nella stessa chiesa.