Cella Monte non ce la fa, vince Bobbio

CELLA MONTE - E' Bobbio a vincere la sfida tv de 'Il Borgo dei Borghi'. La finale, in onda ieri sera su Rai Tre, vedeva anche Cella Monte tra i paesi finalisti. Il paese della pietra da cantoni, in sfida diretta nella manche eliminatoria con Lugnano in Teverina, Castellabate, Atzara e i vincitori di Bobbio, ha perso al televoto ma la soddisfazione per essersi fatto conoscere ancora di più in tutta Italia rimane.