All'ombra delle storie, letture nel parco Castello

NOVI LIGURE – All'ombra delle storie, letture ad alta voce per piccoli e non sotto gli alberi secolari del parco Castello di Novi, prenderà il via mercoledì 3 luglio, e proseguirà per tutti i mercoledì di luglio, a partire dalle 15.30.

Le letture saranno a cura delle bibliotecarie e del gruppo di volontari LettoriLiberDiNarrare.

L'iniziativa, aperta a tutti, è organizzata dal centro di cultura Capurro in collaborazione con la pro loco di Novi.

Per informazioni, rivolgersi a M. Lucia Bellingeri, referente Nati per Leggere del Sistema bibliotecario novese, tel. 0143 76246, l.bellinceri@biblioteche.ruparpiemonte.it.