Brad e Di Caprio sul grande schermo:

VALENZA - Mercoledì 13 novembre al CineTeatro Sociale di Valenza il film di Quentin Tarantino “C'era una volta a... Hollywood”: protagonisti Leonardo Di Caprio e Brad Pitt e un cast stellare

È ambientato nella Los Angeles del 1969 ed, in particolare, nel mondo del cinema il film di Quentin Tarantino “C’era una volta a... Hollywood”, prossima proiezione del consueto appuntamento del mercoledì sera, 13 novembre alle ore 21.00, al CineTeatro Sociale di Valenza.

Protagonisti sono l’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo Di Caprio), con alle spalle il successo arrivato grazie a una serie televisiva western degli anni Cinquanta, e Cliff Booth (Brad Pitt), la sua storica controfigura, ma anche un autista e un assistente factotum. I due attori cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più.

Dalton abita in una villa che si trova proprio di fianco a quella da poco presa in affitto dal regista Roman Polanski e da sua moglie, la bellissima attrice Sharon Tate (Margot Robbie).

Il regista Tarantino fa viaggiare in parallelo la vita e la storia di Sharon Tate con quelle di Dalton e Booth, facendole avvicinare di tanto in tanto, per poi riallontanarle, e infine portarle a contatto.

Il nono film dello sceneggiatore-regista presenta un cast stellare (nel quale figurano anche, tra gli altri, anche Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russell) in un tributo all’ultimo periodo dell’età d’oro di Hollywood.

Prezzo del biglietto: 6 euro.