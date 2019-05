Under 12, Acqui e Evo Volley sul podio

La provincia sul podio nella final four per il titolo territoriale Under 12, giocata a Acqui. Secondo posto per le padrone di casa della Nuova Tsm Cp Meccanica, terza Evo Volley Alleanza Assicurazioni. Vince Igor Volley Novara, che batte le due alessandrine. In semifinale 2/0 su EvoVolley, 25/10, 25/22, in finale 2/1 sulle termali, che si illudono, 25/17 nel primo set, poi lottano, ma devono cedere, 23/25 23/25. In semifinale Acqui,allaenata da Diana Cheosoiu, avanti a spese di San Rocco Novara, 25/21 25/13. Evo Volley, affidata a Alessandra Ferrando e Gabriella Scarrone, vince la finale per il bronzo, 2/1 in rimonta 22/25, 25/20 25/21. Da sottolineare che tutta la rosa di questa squadra fino a pochi mesi fa era nel minivolley.

Per Evo Volley anche il successo dell'Under 17 Resicar che cn il 3/0 in casa di Fortitudo Occimiano (15/25, 11/25, 19/25) conquista la qualificazione alla final four. Protagoniste Amadio, Pinzano, Oliviei, Furegato, Pagano, Ameno, Ghiazza, Bernagozzi, Barbieri, Marku, Lippolis, Nieddu, In pamchina Dua con Marcello Ferrari, dirigente Ponzano