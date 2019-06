Accademia Wushu sanda, cinquina di medaglie

Un oro, tre argenti e un bronzo: per le tre atlete dell'Accademia Wushu Sanda ai Giochi del Mediterraneo a Marsiglia e il contributo delle allieve del maestro Gianluca D'Agostino è significativo per il bottino consistente dell'Italia, testa a testa con i padroni di casa francesi, alle spalle delle due nazionai leader Grecia e Libano. Nel sanda 60kg seniores bronzo per Sonia D'Agostino: non è fortunata nel sorteggio, subito contro la campionessa di Francia ed europea, più esperta. L'alessandria regge bene, sconfitta solo ai punti mettendo in difficoltà la veterana che, poi, in finale, batte la portacolori della Grecia, avversaria sicuramente alla portata di Sonia. Che si prende la rivincita nella finale per il terzo posto, dominando un derby tutto italiano, miglior azzurra ai Giochi. La sorella Alessia conquista l'oro nel tao lu tradizionale stili del sud, 8,85 il punteggio molto alto. Per lei anche argento nelle armi doppie, a pochi cemtesimi di punto dal bis. Ottimi i risultati di Marie Lys Foco, che ha soli 16 anni, ma gareggia con le seniores, due argenti nel tao lu tradizionale a mani nude e armi lunghe, in cui sfiora il titolo, per soli due centesimi. Neanche il tempo di festeggiare e c'è da preparare l'ultimo impegno prima della pausa estiva, la Coppa Italia di sanda a Pescara, il 29 e 30 giugno. Per il momento, alle tre alessandrine e a tutta la squadra azzurra, i complimenti del esegretario generale della Fiwuk e, anche, dei dirigenti della federazione francese per il livello altissimo di tutti i componenti