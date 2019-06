Gol nel recupero, la Novese sale in Prima. E fa festa

La Novese vince la finale playoff del girone L e conquista così il salto in Prima Categoria!

Nella prima frazione di gioco sono gli ospiti del Sexadium ad avvicinarsi maggiormente alla porta difesa da un attento Canegallo che più volte si impegna nel salvare il punteggio: è Fofana a rendersi spesso pericoloso insieme ad un ispirato Pergolini. Per la formazione biancoceleste è Filippo Giordano a provare a sfondare la difesa ospite senza però trovare la via del gol. Termina così a reti bianche il primo tempo tra Novese e Sexadium.

Nella ripresa le emozioni sono minori perché entrambe le compagini patiscono il caldo, la tensione però in campo resta alta. Al 25’ dopo un’azione prolungata del Sexadium, Fofana é abile a procurarsi un calcio di rigore che però non viene trasformato da Dell’Aira che calcia alla destra di Canegallo bravo a respingere in tuffo; sulla ribattuta errore clamoroso dello stesso Dell’Aira che spara in alto sopra la traversa.

La Novese prova a tirare fuori la grinta e cerca di spingere ma la difesa del Sexadium e Gallisai tengono botta fino ai minuti di recupero quando un errore collettivo degli ospiti regala il contropiede ai biancocelesti: colpo di testa di Bosic per Valenti, che avanza e insacca di destro sul primo palo eludendo la difesa di Gallisai.

La Novese ora può festeggiare e il Sexadium resta con l’amaro in bocca.