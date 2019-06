Forza Toro, 12 gol alla grande festa di sport

L'hanno aspettata tanto, la loro prima partita vera. L'hanno giocata e l'hanno vinta: i bambini della quinta della scuola primaria di Valle San Bartolomeo, diventati famosi per il desiderio divemtato realtà di avere una gioco di maglia e di essere una squadra di calcio. Esauto da Vittorio Gatti, avvocatp e toifpsp granata, che ha scelto il colore e anche la scritta, 'Forza Toro'. Allenamenti per l'esordio, come avversari 'Forza Alfieri', il 'resto della scuola', gli alunni di tutte le altre classi. Una sfida con tanto di speaker, Stefano Venneri, applauditissimo al suo arrivo, e di cheerleader, le compagne di scuola, preparate alla perfezione, coreografie da applausi di Michela Maggiolo. Per la cronaca, Forza Toro va in doppia cifra, 12-6 su Forza Alfieri. Soprattutto, una festa per la rinascita dell'oratorio e del suo campo sportivo: i 480 euro raccolti serviranno a rimettere in ordine servizi gienici, docce e rubinetti. Pubblico delle grandi occasioni e felicità collettiva. Quella di chi ha voluto esserci, collaborare al pomeriggio, dare un contributo generoso per restituire a bambini e ragazzi un luogo di ritrovo, di aggregazione e di sano divertimento