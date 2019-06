Artico torna giocatore per un giorno e segna anche

Via la giacca, di nuovo in maglietta e pantaloncini. Quelli della squadra di RadioSalaProve, al triangolare con finalità benefiche, insieme a Inter Club e Quelli della Notte. Fabio Artico per un pomeriggio torna giocatore, su un campo in cui si è sempre sentito a casa, il Moccagatta, e anche negli anni scorsi ha partecipato sempre a questa iniziativa. Maglia numero 10, è suo, contro l'Inter Club, il gol del momentaneo pareggio. Soprattutto non si contano le foto, i selfie, gli applasui, i cori, testimonianza dell'affetto verso il nuovo ds, perfettamente calato nel clima di un pomeriggio di sport e solidarietà, anche insieme ad altri ex grigi, Maurizio Ferrarese in campo (con Fabio) e Pierpaolo Scarrone e Flavio Tonetto fra il pubblico. Artico per qualche ora di nuovo bomber, prima di rimettersi al lavoro per l'Alessandria che sta nascendo. Il primo tassello è l'allenatore, la prossima settimana può essere quella dell'annuncio di Cristiano Scazzola, ma contemporaneamente anche iniziare a costruire la squadra, avviando contatti con i club di A e gli agenti per i giovani