Torneo Armana, 108 squadre e lo Street Festival

Ancora poche ore e sarà Trofeo Armana. A Tortona, dove il ‘basket di strada’ è diventato un evento nazionale, una delle manifestazioni più importanti di questa specialità a canestro, idea di Matteo e Marco, i figli del grande professor Mario Armana, che ha trasmesso loro la passione per la palla a spicchi e, anche, la voglia di studiare eventi che la rendano ancora più viva e aperta a tutti. Oggi e domani edizione numero 15, e già questa longevità conferma la qualità dell’evento, sottolineata anche dai partecipanti, perché a Tortona arrivano i migliori, in tutte le categorie, e per maschi e femmine c’è il pass per le finali nazionali e i grandi eventi del 3x3, la nuova era della pallacanestro in Italia e non solo. I numeri raccontano del grande successo: anche di pubblico, negli ultimi dieci anni almeno 1000 spettatori a seguire le partite, ed è una media che continua a salire. E poi gli oltre 35mila euro in beneficenza, sempre in un decennio, perché non c’è solo lo sport, non ci sono solo le classifiche, ma c’è anche la solidarietà a caratterizzare l’evento. Il premio per gli organizzatori ancora prima della prima palla a due: alla chiusura delle iscrizioni sono ben 108 le formazioni che si cimenteranno nella sede classica, il campetto di corso Garibaldi. Si inizia oggi dalle 14, con 'play young': minibasket, esordienti, Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18. Alle 17 il ‘3 point contest’, la sfida nei tiri da 3. Dalle 18 un’altra sezione di partite, ‘basket, love&passion’: alle 18 dilettanti, alle 19 1vs1 King in town, poi le finali dilettanti alle 20.30, spettacolo sotto le stelle. Domani altre sei categorie, per ‘It’s Game Day’: alle 11 Pink, alle 12 Gold e Special Olympics, alle 14 Silver, alle 16 Over 40 e Over 50. Poi la festa finale delle premiazioni.

NASCE TORTONA STREET FESTIVAL

Da tempo lo staff del Torneo Armana aveva in mente un evento più grande: non solo basjet, anche altre attività sportive, artistiche e culturali in campo, "quelle che animano le srade del mondo e di Tortona". Nasce quest'anno Tortona Street Festival, spettacoli sportivi, artistici e musicali, dedicati ai giovani ma per coinvolgere tutti. Questa sera un mega concerto, con quattro band emergenti del Tortonese: dalle 20 il pubblico potrà assistere a performance musicali che variano dal rock/crossover all'electro raggae, dal funk rock al raggae e pop rock, sul paco The Nice Guys, The Hammers, BigCake e Dreamwalkers, 'apripista' per gli Alo Eazy, gruppo novese già affermato. Ci sarà il mini skate park, a cura dell'associazione La Brugola, con istruttori federali della Skate Farm di San Giuliano Vecchio, per dimostrazioni e lezioni gratuite. Ci sarà un laboratoro di graffiti con Idrolab Unit, coinvolgendo gli studenti per creare murales a tema sulle pareti della Palestra Bianca di corso Garibaldi. Ci saranno azioni di writers e painters su pannelli nei luoghi del torneo e della festa. Questa sera esibizioni e domani lezioni gratuite di danza aerea acrobatica e pole dance, con Danza Aerea Acrobatica Tortona e Palestra Futura. Non può mancare anche lo street food, professionisti locali del cibo che servono agnolotti, farinata, hamburger, panini gourmet e birra.