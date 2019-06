A scuola di calcio. E di passione per i Grigi

Sono 65, arrivano da tutta la provincia e dalla Lombardia "in questo secondo turno è cresciuta la partecipazione. E, anche, entusiasmo e passione". A sottolinearlo è Luca Scarcella, responsabile tecnico dell'Alessandria Summer Camp, settima edizione, al Centro sportivo Michelin, sui campi e nei luoghi che saranno, presto, della prima squadra. Il calcio domina, allenamenti e partite al mattino e al pomeriggio, pranzo alla mensa della Michelin con menù dedicato, anche momenti di animazione e gioco. "Ai bambini e ai ragazzi, divisi per gruppi, si insegnano tecnica e appartenenza, cosa significa essere Grigi". Ci sono anche le bambine, tre nel primo turno e una nel secondo. "Anche per il terzo, da lunedì 24, almeno una quarantina di iscritti, come nel primo. C'è chi fa tutte e tre le settimane e chi due". Da lunedì 24 anche il primo dei due turni a Terruggia, sui campi del Turricola, società che fa parte dell'Academy dell'Alessandria