Colpi di mercato in casa della Pastorfrigor

CASALE MONFERRATO - Dopo aver dominato il campionato scorso in Terza Categoria, la neo promossa Pastorfrigor Frassineto ha già messo a segno grandi acquisti per la imminente stagione in Seconda.

Faranno parte della rosa grandi nomi come Davide Zamburlin difensore classe 1983 ex San Giuliano Nuovo, Michele e Daniele Martinengo, i centrocampisti reduci da alcuni campionati con il San Giuliano Nuovo, Daniele Vetri ex Luese, Beccaris che conta presenze nel Robbio in Promozione, Camara ex Junior Pontestura e Stefano Peluso da Stay O’ Party.

Una campagna acquisti, insomma, che la dice lunga sulle ambizioni di quella che sarà una matricola di nome, ma non certo di fatto.