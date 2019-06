Alessandria fa brillare d'oro il Team Italia

Emilian Fishta in campo, Marco Petrozzi coach: c'è anche Alessandria nell'oro del Team Italia alla quinta edizione del Fiba Open 3x3, a Mies in Svizzera, con oltre 200 squadre, dall'Under 7 all'Open. In campo anche 12 team Special Olympics in rappresentanza di nove nazioni, "anche l'Italia: ci siamo messi alla prova sulla 'metà campo', un altro bel modo di interpretare la pallacanestro unificata".

Nella prima fase contro Bosnia e Svizzera. Contro gli slavi arbitraggio un po' permissivo, racconta coach Petrozzi, "che ci ha permesso di entrare subito in clima". Svantaggio iniziale, ma Buzzolo e compagni ritrovano fluidità e conquistano il primo successo.

Contro i padroni di casa match in discesa, 13-2 e ammissione alla poule per l'oro.

Subito contro una delle favorite, la Lituania: grande equilibrio ed è Fishta a spostare l'ago della bilancia, con due canestri di fila per il 10-7 finale. Più abbordabili i confronti con Belgio e Francia: il Team Italia li affronta con concentrazione e intensità, per completare un percorso netto e conquistare l'oro. "Soprattutto la conferma che il 3x3 è un importante strumento di inclusione sociale"