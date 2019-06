I calendari della C al Coni, il 31 luglio

Non si sa ancora quante squadre saranno iscritte alla serie C e quanti posti vuoti ci saranno, e dovranno essere occupati con i ripescaggi per arrivare a 60. Però c'è già la data in cui saranno presentati i calendari: mercoledì 31 luglio, a Roma, nel salone d'onore del Coni, alla presenza del presidente Giovanni Malagò. Entro quella data, dunque, saranno decisi eventuali contenziosi per società che non dovessero avere tutti i requisiti, soprattutto quelli 'economici', dopo gli accertamenti federali e della Covisoc.

Una data che anticipa, di molto, quelle abituali, sempre nel periodo 10 - 15 agosto, ad eccezione dello scorso anno, quando il coas aveva fatto slittare la programmazione di settimane: segno, questo, il campionato di C potrebbe già iniziare il 31 agosto - 1° settembre, mentre per la Coppa Italia il weekend delle prime gare è quello del 3 - 4 agosto.

La certezza, fra tutte queste date, è l'Alessandria regolarmente iscritta. Una certezza, va detto, della gestione Di Masi: questa mattina il segretario sportivo Stefano Toti ha consegnato, negli uffici della Lega, a Firenze, tutta la documentazione per l'iscrizione e per la licenza federale, con le indicazioni richieste dalle nuove regole sugli impianti, anche per i seggiolini e l'illuminazione.

Solo lunedì sera si saprà quante sono le squadre in regola e quante le rinunce. Fa scalpore quella dell'Albissola, proprietà quotata in borsa, ma nessuna collaborazione, anche per lo stadio, soprattutto dalla città di Savona e dal Savona Calcio. Un sodalizio sano, nato nel 2010, che scompare, mentre resta nebuloso il futuro della Lucchese e, al sud, a Foggia è corsa contro il tempo, per nuovi soci e iscrizione