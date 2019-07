Caviglia e Fossati, argento e bronzo agli ‘italiani’

Abbonato al terzo posto: per il secondo anno di fila, Franco Fossati sale sul gradino più basso agli italiani individuali di B.

Alla Mezzetti Belletti di Novara il giocatore di Arquata (che vive a Ronco), da alcune stagioni tesserato per la Nuova Boccia Alessandria, avanza fino alla semifinale, dove si arrende, 7-13, a Stefano Aliverti del Gaglianico.

«Una partita in salita rispetto a quelle disputate fino a quel momento, nei quarti 13-4 su Renato Chiesa della Forti e Sani. Contro Aliverti - confessa Fossati - falsa partenza, sotto 0-8 sono riuscito a rimontare fino al 7-8, ma il mio avversario ha giocato meglio e ha vinto».

Vicecampione d’Italia nella C è uno dei giovani che, da anni, giocano, ai vertici, in provincia: Luca Caviglia, ligure di origini, ma al quinto campionato alla Stazzanese, ha solo 30 anni, vicinissimo al tricolore. Sui campi de La Fratellanza, a Genova, nei quarti elimina Biagio Musso Niellese), in semifinale la spunta al fotofinish, 13-11, su Roberto Gurnari (Villaraspa), in finale lotta, ma deve cedere, 8-13, a Bruno Marchetti (Beccaria), nuovo campione.