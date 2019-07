La Junior invita i tifosi: ‘Vivila!’

CASALE - ‘Vivila!’. Questo il claim della nuova campagna abbonamenti della Novipiù Junior Casale. ‘Vivila!’.

Un’esortazione alla comunità dei tifosi rossoblù in vista della prossima stagione. Stagione che avrà un nuovo formato di campionato (a 28 squadre in due gironi) e che prevede 16 partite casalinghe con la fase a orologio che - per la prima volta - metterà di fronte le squadre dei gironi Est e Ovest prima dell’inizio dei playoff.

Il 15 luglio aprirà ufficialmente la prima fase della vendita degli abbonamenti alla stagione 2019-20, riservata ai vecchi abbonati (sconto 10%), fino al 4 di agosto. Abbonamenti sottoscrivibili presso la sede di via Adam 66 dal 15 luglio al 2 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. Dal 15 luglio al 4 agosto aperta anche la vendita online (da www.asjunior.com).

La seconda fase si aprirà con l’ormai tradizionale appuntamento al Cicinbarlichin per un aperitivo a partire dalle ore 19:15 del 18 agosto, per proseguire fino alla prima gara casalinga di campionato.

Tante le promozioni attive da quella “rinnovo”, al “ridottissimo”, al “presenta un amico”, all’abbonamento “famiglia”, all’”over 65”, al “Jc family”.

Informazioni per e-mail: ticketing@asjunior.com oppure telefono: 0142-459365.