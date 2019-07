Domani, ore 9.15, Moccagatta: riparte l’Alessandria

La seconda vita in Grigio di Fabio Artico e Cristiano Scazzola è già iniziata, ma domani è la giornata più attesa.

Ore 9.15, stadio Moccagatta: raduno, presentazione dei nuovi, che per il momento sono due, l’esterno destro Gabriel Cleur e il portiere Alex Valentini, e potrebbero diventare tre perché il ds e la società stanno provando ad accelerare per Raffaele Celia.

Un gruppo destinato a cambiare ancora molto, perché in alcuni ruoli ci sono esuberi (sulla fascia sinistra, ad esempio) e in altri si cercano interpreti diversi. Per l’attacco, però, l’obiettivo non è Pinzauti, in uscita da Pontedera, che ha molti corteggiatori, ma non ha ancora firmato accordi

Domani presentazione anche dello staff tecnico, in testa il vice Marco Martini, altro ex, e l’annuncio del programma di amichevoli.

Poi, alle 10, tutti in campo per il primo allenamento. A porte chiuse.