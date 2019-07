Per il centrocampo il bosniaco Cazim Suljic

La squadra è già al lavoro, in questo momento la seconda seduta di allenamento al Moccagatta, con chi questa mattina ha fatto le visite mediche, e il ds Fabio Artico aggiunge un nuovo giocatore: il centrocampista centrale Cazim Suljic, classe ‘96, 22 anni, lo scorso anno al Cuneo con Scazzola, 27 presenze per lui.

Bosniaco, ma nato in Francia, con la maglia del Crotone ha giocato in Primavera e vanta anche due gare in A. Ha giocato anche nella Prima lega slovena, nell’Ankaran Hrovatin. Arriva in grigio a titolo definitivo con un contratto biennale.