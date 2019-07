Bertram fatta con Kenny Gaines

TORTONA - Atletismo, punti, energia. La Bertram Derthona piazza l’ultimo squillo e chiude mercato e squadra con la firma della guardia Usa Kenny Gaines.

Trattativa definita e attesa solo per lo scambio delle firme sul contratto. 25 anni, di Riverdale, piccola cittadina nei dintorni di Atlanta, Gaines (nome completo Kenneth James Gaines, Jr.) è un prodotto di Georgia University.

Dopo il college da protagonista e la Summer League 2016 con i Detroit Pistons, Gaines (191 cm per 88 kg) approda in Europa giocando nella prima divisione francese con gli squali di Antibes.

Le ultime due stagioni invece l’hanno visto in azione nel campionato lituano con la canotta della Juventus Utena. Forte fisicamente, atletico, Gaines è un esterno di taglia capace di giocare uno contro, di tirare da fuori e abile nel passare la palla.

Per coach Marco Ramondino e per l’ad Marco Picchi il completamento ideale di un quintetto e di un reparto esterni duttile e fatto di giocatori capaci di trattare la palla. In attesa dell’annuncio ufficiale, dopo quello di Andrejs Grazulis di ieri, la nuova Bertram 2019/2020 è fatta.

La parola passa ora al campo con il raduno fissato tra un mese, dopo Ferragosto.