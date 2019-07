Abbonamenti a quota 150. Domani terzo test

Lo slogan, ‘Duma fanciot!’, sta funzionando. Soprattutto, ‘funziona’ il ritrovato spirito di appartenenza, che le scelte, di uomini, per la nuova stagione sono tornate ad alimentare.

Così i ‘fanciot’, i ragazzi e le ragazze di fede grigia, di tutte le età, si sono già messi in moto: la campagna abbonamenti dell’Alessandria calcio, ha quasi 150 tessere in pochi giorni, con la novità dell’online e dei punti della rete Vivaticket.

In uno di questi, la Tabaccheria Rovereto, Gianni Tagliafico, grigio doc, ha acquistato il primo abbonamento della stagione. Altri lo hanno imitato in rete, ma c’è anche chi si è messo in coda, ieri e oggi, al botteghino al Moccagatta. Che riaprirà sabato, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Tra i quasi 150 conferme, già qualche volto nuovo, e graditi ritorni. Per chi aveva già la tessera la prelazione, per lo stesso posto, fino all’ 11 agosto.

La squadra si prepara per il terzo test, alzando il livello di difficoltà: domani, mercoledì, alle 17.30, al Centro sportivo Michelin, allenamento congiunto con il Chieri, ambiziosa formazione di D.