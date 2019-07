La notte magica al Moccagatta. Con il Toro e i tifosi

Il racconto fotografico (a cura di Ilaria Cutuli e Andrea Amato) della notte in Europa al Moccagatta con il Toro.

L'arrivo dei tifosi (anche una settantina del Debrecen), l'ingresso allo stadio, l'omaggio commovente della Nord, in versione granata, a Sinisa Mihajlovic (anche uno striscione enorme "Con noi non sarai mai solo"), il rigore di Belotti che sblocca la partita, il capolavoro di Ansaldi, l'incornata di Zaza. La festa in campo e sugli spalti.

Una vittoria anche per Alessandria, l'Alessandria, la sua gente, il suo stadio.