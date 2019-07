Scazzola accontentato. Adesso attesa per la maglia

"Sono stato accontentato". Cristiano Scazzola voleva iniziare il campionato al Moccagatta e il 25 agosto, primo turno della serie C, sarà Alessandria - Gozzano. "Dicono che la partenza è abbastanza morbida? Non sono d'accordo e ogni giudizio, adesso, avrebbe un valore molto relativo, perché manca più di un mese alla fine del mercato e le squadre sono ancora in cantiere".

Però meglio affrontare il Monza alla quartultima di andata, perché in quel momento la squadra, quella grigia, sarà già molto più rodata. "Il Monza è un capitolo a parte nel nostro girone: sta allestendo una rosa con quasi tutti giocatori di A. Potrebbe stare nella parte medio alta di una B".

Le altre da vertice? "Dico Siena e Carrarese, almeno leggendo il mercato che stanno facendo".

L'Alessandria? "Credo che saremo al completo per il debutto, al massimo per la seconda giornata, ma in quel caso sarà un solo giocatore da aggiungere. Noi abbiamo una politica di crescita dei giovani, di valorizzazione, in cui crediamo molto. Per me fondamentale è l'atteggiamento: dobbiamo essere sempre, undere e over, una squadra affamata, che sa quale maglia indossa e e per questo in campo dà tutto. Una squadra che aggredisce, che fa battaglia, che lotta dall'inizio alla fine. Naturalmente serve sempre qualità, ma se saremo questi sempre non dico che vinceremo sempre, ma sicuramente le giocheremo tutte in casa, perché porteremo con noi i tifosi".

Tutti i derby in casa all'andata: dopo il Gozzano alla prima, il Novara alla 13a il 3 novembre, la Juventus Under 23 alla 15a, il 17, e la Pro Vercelli all'ultima, il 15 dicembre. Due sole le soste; il 29 dicembre e il 5 gennaio, dopo la prima di ritorno. I turni infrasettimanali: 25 settembre e 23 ottobre all'andata, 26 febbraio e 25 marzo nel ritorno.

A proposito di Moccagatta: la prima volta dei Grigi sarà domenica, con il Seregno di D, alle 17, ingresso libero. Una giornata speciale, perché si conoscerà l'esito del referendum tra i tifosi sulle tre proposte di maglie per la nuova stagione. Quale ha vinto? A, B o C? Verdetto, presentazione e, anche, annuncio dei due tifosi, sorteggiati fra tutti quelli che hanno votato, che avranno l'onore di indossare per primi la nuova maglia. Sulla quale ci sarà, per la sesta stagione consecutiva, Gls come main sponsor. Domenica, dalle 15.30 alle 17, aperto anche il botteghino per gli abbinamento, anche domani dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19