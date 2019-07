Ecco i gironi, dall'Eccellenza alla Seconda Categoria

I calendari a inizio settimana, ma i gironi del calcio piemontese, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, sono ufficiali. Con poche sorprese per le formazioni della nostra provincia: Acqui resta in Promozione, la Prima Categoria ha due raggruppamenti e le casalesi restano nel B, con biellesi, torinesi e vercellesi, mentre nel G finisce anche il Cortemilia. Resta da definire solo la Terza Categoria, per la quale le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto.

Eccellenza Girone B: Asti, Atletico Torino, Benarzole, Canelli, Castellazzo, Cbs, Chisola, Corneliano Roero, Giovanile Centallo, Hsl Derthona, Moretta, Olmo, Pinerolo, Pro Dronero, Saluzzo, Vanchiglia.

Promozione Girone D: Acqui, Arquatese Valli Borbera, Asca, Barcanova, Carrara 90, Cit Turin, Gaviese, Lucento, Mirafiori, OvadeseSilvanese, Pozzomaina, Pro Villafranca, San Giacomo Chieri, Santostefanese, Trofarello, Valenzana Mado.

Prima Categoria Girone B: Azeglio, Ce.Ver.Sa.Ma Biella, Chiavazzese, Junior Pontestura, La Chivasso, La Vischese, Orizzonti United, Ponderano, Pro Palazzolo, Pro Roasio, Stay O' Party, Strambinese, Torri Biellesi, Valdilana Biogliese, Valle Cervo Andorno, Virtus Vercelli.

Prima Categoria Girone G: Calcio Novese, Calliano, Canottieri Alessandria, Cortemilia, Costigliole, Don Bosco At, Felizzano, Fulvius, Luese, Monferrato, Pozzolese, San Giuliano Nuovo, Sexadium, Solero, Spinetta Marengo, Tassarolo.

Seconda Categoria Girone I: Andezeno, Buttiglierese, Don Bosco Al, Fortitudo Occimiano, Marentinese, Moncalieri, Nicese, Nuova Astigiana, Pastorfrigor Frassineto, Pizzeria Muchacha, Pol. Casalcermelli, Psg, Quargnento, Valfenera.

Seconda Categoria Girone L: Audace Boschese, Capriatese, Casalnoceto, Cassano, Cassine, Castelnovese Castelnuovo, Deportivo Acqui, G3 Real Novi, Libarna, Mornese, Pol. Frugarolese, Pro Molare, Sale, Viguzzolese.