Casale, doppio stop nei test con Gozzano e Pro Vercelli

Primo weekend impegnativo per il Casale, con due partite in 24 ore

Nel match di ieri i nerostellati hanno affrontato, a Briga Novarese, il Gozzano di mister Sassarini: dopo un primo tempo firmato 2-0 Gozzano, i nerostellati accorciano le distanze con il neo acquisto Marco Di Lernia ad inizio della ripresa. La formazione di C va asegno altre due volte, 4-1 il finale, ma la squadra di Buglio, nonostante abbia nelle gambe solo qualche giorno di preparazione, ha dimostrato grinta e voglia di fare bene.

Nel test amichevole di oggi allo stadio Silvio Piola di Vercelli, una classica, contro la Pro Vercelli allenata da Alberto Gilardino

Il primo tempo vede in vantaggio i padroni di casa che al 35’ sbloccano il risultato con il colpo di testa di Comi. Nella ripresa la Pro trova il raddoppio dopo pochi minuti a causa di uno sfortunato errore dell’estremo difensore nerostellato Scatolini, 2-0 al triplice fischio