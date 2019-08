Fissore saluta e va al Messina, in D

Matteo Fissore lascia l'Alessandria e va al Messina.

Il centrale difensivo classe 1996, scuola Toro, fra i protagonisti dello scudetto della Primavera granata, arriva in grigio nel campionato 2016 - 2017, con debutto in Coppa Italia, 2-1 al Teramo, ma a gennaio passa al Como. Rientra all'Alessandria nel campionato 2017 - 2018, nell'ultima stagione in rosa fino a gennaio, prima del passaggio alla Sambenedettese. Convocato per il raduno e schierato anche domenica a Monza.

Ora l'accordo con il Messina, club ambizioso di serie D, che punta al ritorno in C. Il difensore si aggregherà alla nuova squadra da lunedì.