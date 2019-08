Novipiù, aperitivo prima del via

Ormai è una tradizione per Novipiù Junior Casale iniziare la nuova stagione insieme ai tifosi.

Appuntamento domani, domenica, al Cicinbarlichin, in via Mameli, alle 19.15, per l’aperitivo inaugurale.

L’occasione giusta per incontrare i nuovi giocatori, e componenti dello staff, per salutare i confermati e per sottoscrivere l’abbonamento. ‘Vivila’, la campagna 2019 - 2020, sta per chiudere la prima fase e proprio l’incontro di domani sarà anche l’inizio della seconda.

Il costo per la consumazione è 10 euro, ma la Junior la regalerà a tutti coloro che decideranno di sottoscrivere la tessera durante la serata.

La preparazione inizierà martedì 20, alla Nuova Casale, con il lavoro atletico preparato da Francesco Gioia.