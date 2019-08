La Juventus al Moccagatta l'11 settembre

Adesso sono ufficiali anche le date: l'andata della Champions donne, al Moccagatta, sarà mercoledì 11 settembre, alle 20.30. Quando la Juventus campione d'Italia affronterà, per i 16esimi, il Barcellona, finalista dell'ultima edizione, battuto dal Lione.

Il ritorno due settimane dopo, mercoledì 25, alle 18.30, in Catalogna.

L'obiettivo è avanzare, "anche se sarà durissimo, perché il sorteggio non è stato certo favorevole: affrontiamo una delle squadre più forti". Però Stefano Braghin, già dg dei Grigi e, oggi, responsabile di tutto il settore donne bianconero, spero di tornare al Moccagatta per gli ottavi.

La Juventus giocherà in amichevole, sabato 24 alle 17, contro la Novese a Vinovo. Assenti le nazionali e Bonansea, che ha rinunciato alla convocazione in azzuroa per un problema fisico.