Asca e Junior Pontestura sul podio, ma vince Bianzé

È il Bianzé a vincere la Junior Calcio Pontestura Cup: il quadrangolare tra Asca, Junior Calcio Pontestura, juniores del Casale e Bianzè si conclude con il successo dell'unica formazione extraprovincia

Sul nuovo sintetico dell’Ernesto Bianchi di Casale, subito in campo Junior Pontestura e Asca: apre la sfida l’autorete di Borromeo che porta in vantaggio la Jcp, un minuto dopo risponde l’Asca con Yassin El Amraoui. Alessandrini avanti con l'acrobazia di Cazzullo. Si procura poi un tiro dal dischetto Vergnasco trasformato da Roccia, che spiazza il portiere. Nel finale ancora Yassin El Amraoui e l’autorete di Giorcelli per il 4-2 definitivo a favore dell’Asca.

La seconda sfida è tra juniores del Casale e Bianzè: una partita equilibrata nella quale le due compagini dimostrano grinta e carattere. Le conclusioni nello specchio della porta sono però poche e il gol della vittoria per il Bianzè arriva solo verso il 45' quando il centravanti Porcelli firma, di testa, il decisivo 1-0

La Junior Pontestura si aggiudica la finale per il terzo posto, 1-0 sulla juniores del Casale: decide Geminardi, neoacquisto juniorino, che incrocia sul secondo palo.

Nella finale vantaggio Asca con Cazzullo dopo 5', risponde Ramella per l'1-1. Raddoppia poi il Bianzè al 35’ con Federico. Nei minuti finali Yassin El Amraoui si procura un calcio di rigore: dal dischetto va lo stesso numero nove che sbaglia e calcia alto sopra la traversa.