Il Capodanno inizia già al mattino, con lo shopping street

ALESSANDRIA - Il Capodanno alessandrino anno 15, domani, inizierà già al mattino. Con lo shopping street, edizione speciale, coordinamento di Weconf: promozioni, occasioni, piccoli e grandi eventi, colorati di rosa, che è la tinta scelta per la festa di Alessandria capitale della fantasia, omaggio a Fausto Coppi, per i 100 anni dalla nascita, e alla bicicletta.

Nelle vetrine molte bici, anche cimeli e immagini: un coinvolgimento che cresce, perché il Capodanno crea appartenenza e i negozianti fanno squadra con i titolari dei locali.

Via San Lorenzo aderisce quasi in massa, ma ci sono anche via Bergamo, via Ferrara, via Milano, corso Roma, via Alessandro III e la Galleria Guerci.

Anche inaugurazioni (Apple Juice, in piazzetta della Lega alle 10) e, tra una spesa e l'altra, il primo aperitivo al Mercato coperto di Campagna Amica, in via Guasco, dalle 11 alle 14, con sorprese e prodotti 'made in Alessandria'